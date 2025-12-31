Кинопремия «Ак илбирс». Лучшим фильмом признана картина «Качкын»

Накануне в театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в Бишкеке прошла церемония награждения национальной кинопремии «Ак илбирс». Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.

По его данным, лента «Качкын» («Кыргызфильм», Creative Center & CTR, Суйум Сулайманова) признана лучшим фильмом.

Картина также стала победителем в номинациях лучшие сценарий, монтаж, композитор и оператор.