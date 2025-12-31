22:49
Общество

Кинопремия «Ак илбирс». Лучшим фильмом признана картина «Качкын»

Накануне в театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в Бишкеке прошла церемония награждения национальной кинопремии «Ак илбирс». Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.

По его данным, лента «Качкын» («Кыргызфильм», Creative Center & CTR, Суйум Сулайманова) признана лучшим фильмом.

Картина также стала победителем в номинациях лучшие сценарий, монтаж, композитор и оператор.

  • Специального приза за вклад в кыргызский кинематограф удостоена Ракия Шершенова, режиссер, Заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
  • Лучший режиссер: Руслан Акун за постановку фильма «Рай под ногами матерей».
  • Лучшая актриса: Анаркуль Назаркулова за исполнение роли матери в фильме «Рай под ногами матерей».
  • Лучший актер: Эмиль Эсеналиев за исполнение роли сына в фильме «Рай под ногами матерей».
  • Лучший фильм Центральной Азии: «Осенний бриз», режиссер Адиль Мерекенов, Казахстан.
  • Лучший короткометражный фильм: «Байланыш» («Связь»), режиссер Жандос Жолдошов.
  • Лучший документальный фильм: «Псы», режиссеры Алиман Токтогулова и Караш Жанышов.
  • Лучший художник-постановщик: Элчибек Шаменов, «Аяш-4», «Рай под ногами матерей».
  • Приз зрительских симпатий: «Рай под ногами матерей».
