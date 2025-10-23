12:37
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 23-октябрь Ак илбирстин эл аралык күнүнө карата ачык кайрылуу жасады.

«Бул демилге дал ушул кыргыз жергесинен, биздин элибиздин чын жүрөгүнөн чыгып, бүтүндөй дүйнө жүзүнө тараганы мен үчүн өзгөчө сыймык! Бириккен Улуттар Уюмунун Ак илбирстин эл аралык күнүн белгилөө боюнча резолюциясынын бир добуштан кабыл алынышы дипломатиялык ийгилик гана эмес, табият мурастарын сактоонун алдында чек аралардын мааниси жоголуп, адамзат бир муштумдай биримдигин көрсөтө алгандыгынын айкын далили болуп калды.

Кыргызстан менен ак илбирсти айрып кароого мүмкүн эмес.

 Ак илбирс — ак кар баскан тоолорубуздун жаны, көк мелжиген чокуларыбыздын сакчысы, эзелтен туу тутуп келаткан эркиндигибиз менен чыдамкайлыгыбыздын жандуу символу. Ал дагы элибиз сыяктуу ак мөңгүлүү тоолоруна берилген, эң кыйын кезеңдерде дагы өз жерин таштап кетпейт. Биз, улуу тоонун уул-кыздары асман тиреген бийик чокулардан эркиндикти, эгемендикти жана майтарылбас эркти үйрөндүк.

Тээ байыртадан бери ата-бабаларыбыз ак илбирс сыяктуу өз баалуулуктарын сактап, кылымдардан кылымдарды карытты. Эгемендикти сүйгөн деми, бекем эрки, чыдамкайлыгы менен катаал шарттардан майышпай чыгып, ар кандай тарыхый сыноолорду жеңип келишти. Мындай даңктуу элдин урпагы катары биз ушул касиеттүү жаныбар сымал күчүбүздү башка элдерди багынтуу үчүн эмес, өз Мекенибизди, наркыбызды, салтыбызды жана үй-бүлөбүздү коргоо үчүн топтойбуз. Мындан ары да түпкү тамырыбызга, өзөгүбүзгө берилген бойдон калабыз, андан ары өнүгүп-өсөбүз», — деди өлкө башчысы.

Өлкө башчысы бүгүнкү күн ак илбирстин көркөмдүгүнө суктануу үчүн гана эмес, адамзатты абийирге жана жоопкерчиликке глобалдык чакырык экенини кошумчалады. Ошондой эле бул күндүн урматына символикалуу түрдө 23 мүнөт убакыт таап, жөө басууга, көнүгүүгө жана сейилдөөгө арноого чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348192/
Кароо: 138
Басууга
Теги
Күчтүн жана эркиндиктин символу: Төө-Ашууда ак илбирс жаркырап турат
Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү
Ак илбирсти сактайбыз-2025: Бишкекте кайрымдуулук марафонунда жолдор жабылат
Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символу катары таанылат
Президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен жолугушту
Хан-Теңири жаратылыш паркындагы фотокапканга түшкөн ак илбирстин сүрөттөрү чыкты
Кыргызстанда 285 ак илбирс байырлап жатат
Ак илбирске улуттук жаныбар макамын берүү сунушталууда
Стали известны имена победителей национальной кинопремии «Ак илбирс»
В Кыргызстане начался прием заявок на национальную кинопремию «Ак илбирс»
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
12:04
Бишкектин Ауэзов көчөсүндөгү темир жол өтмөгү убактылуу жабылат Бишкектин Ауэзов көчөсүндөгү темир жол өтмөгү убактылуу...
11:22
Бишкекте «Акыркы дем» кыргыз драмасы көрсөтүүгө чыкты
11:13
Пайдалуу кеңеш: Көп өлчөмдөгү кант мээнин иштешине зыян келтирет
11:03
Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
10:27
АКШ «Роснефть» менен «Лукойлго» каршы санкцияларды жарыялады