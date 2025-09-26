17:35
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү

Мамлекеттик тил күнүнө карата Бишкекте «Илбирс: мөңгүнүн издери» анимациялык тасмасынын бет ачары болду. Премьера тууралуу «NABU Kyrgyzstan» коомдук уюму социалдык тармактарда жарыялады.

Аталган уюмдун каржылык колдоосунда даярдалган мультфильм «Central Asia Film» киностудиясы тарабынан, режиссёр Айбек Дайырбеков тарткан.

Тасманы тартуу иштери жыл башында башталып, тогуз айда бүткөрүлгөн.

Мультфильмди тартуу идеясынын автору NABU Кыргызстан уюмунун директору Толкунбек Асыкулов, тасманын башкы максаты: жапайы жаныбарлардын арасындагы сейрек кездешүүчү — илбирсти сактап калуу көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн буруу экенин белгилейт.

Мындан сырткары, мультфильмде илбирстердин жашоо чөйрөсүнүн тарып баратышы, мыйзамсыз аңчылык сыяктуу көйгөйлөр камтылып, жаныбарларга гана эмес, аларды коргоо менен алектенген адамдарга да боор ооруу сезимин ойготууга өбөлгө түзөөрүн билдирди.

Белгилей кетсек, учурда мультфильм жалпы элге жеткиликтүү кылып көрсөтүүгө даярдоо этабында турат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345093/
Кароо: 48
Басууга
Теги
Ак илбирсти сактайбыз-2025: Бишкекте кайрымдуулук марафонунда жолдор жабылат
Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символу катары таанылат
Президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен жолугушту
Хан-Теңири жаратылыш паркындагы фотокапканга түшкөн ак илбирстин сүрөттөрү чыкты
Кыргызстанда 285 ак илбирс байырлап жатат
Ак илбирске улуттук жаныбар макамын берүү сунушталууда
Стали известны имена победителей национальной кинопремии «Ак илбирс»
В Кыргызстане начался прием заявок на национальную кинопремию «Ак илбирс»
Бишкекке Талас облусунда жарадар болгон ак илбирсти дарылоо үчүн алып келишти
Ак илбирс, мадыл, тоо теке. Көлдүн коруктарын байырлаган жаныбарлардын сүрөтү
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
17:23
Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм...
16:24
Бишкек мэриясы Эркиндик бульварынын абалы боюнча тургундун арызына жооп берди
15:29
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
15:06
Чүй облусунда курал-жарак жана ок-дарылар сакталган жашыруун жай табылды
14:47
Бишкектин борборунда өнүп турган эки жаш бак кыйылды