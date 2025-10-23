Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү

Бүгүн, 23-октябрда Ак илбирстин эл аралык күнүнө карата президенттин администрациясынын кызматкерлери «Ак илбирсти колдоо үчүн 23 мүнөт» акциясына катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.
Иш-чара министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жана президенттин 2023—2027-жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин беш жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелованын катышуусунда өттү.
Президенттин администрациясы өлкөнүн бардык жашоочуларын жана Кыргызстандын дүйнө жүзүндөгү досторун тоолорубуздун сакчысынын жана адам менен табияттын ортосундагы гармониянын символунун урматына 23 мүнөттү кыймылга — сейилдөөгө, чуркоого же каалаган башка активдүү аракетке арноого чакырат.