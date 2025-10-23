17:12
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү

Бүгүн, 23-октябрда Ак илбирстин эл аралык күнүнө карата президенттин администрациясынын кызматкерлери «Ак илбирсти колдоо үчүн 23 мүнөт» акциясына катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.

Иш-чара министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жана президенттин 2023—2027-жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин беш жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелованын катышуусунда өттү.

Акция Кыргызстандын туруктуу өнүгүү идеяларына жана жаратылышка аяр мамиле жасоого берилгендигин күбөлөндүрүп турат. Катышуучулар сейилдеп, ак илбирсти коргоо менен биз келечек муундар үчүн жашоонун, тең салмактуулуктун жана шыктануунун булагын сактап каларыбызды эске салышты.

Президенттин администрациясы өлкөнүн бардык жашоочуларын жана Кыргызстандын дүйнө жүзүндөгү досторун тоолорубуздун сакчысынын жана адам менен табияттын ортосундагы гармониянын символунун урматына 23 мүнөттү кыймылга — сейилдөөгө, чуркоого же каалаган башка активдүү аракетке арноого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348263/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Күчтүн жана эркиндиктин символу: Төө-Ашууда ак илбирс жаркырап турат
Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү
Ак илбирсти сактайбыз-2025: Бишкекте кайрымдуулук марафонунда жолдор жабылат
Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символу катары таанылат
Президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен жолугушту
Хан-Теңири жаратылыш паркындагы фотокапканга түшкөн ак илбирстин сүрөттөрү чыкты
Кыргызстанда 285 ак илбирс байырлап жатат
Ак илбирске улуттук жаныбар макамын берүү сунушталууда
Стали известны имена победителей национальной кинопремии «Ак илбирс»
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
17:11
24-октябрга карата аба ырайы 24-октябрга карата аба ырайы
16:43
Камчыбек Ташиев: «Ак-Талаа районуна ипотекалык турак-жай куруу пландалып жатат»
16:19
Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
16:04
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
15:42
Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү