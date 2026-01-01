09:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

«Ак илбирс-2025» киносыйлыгы. «Качкын» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды

Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында «Ак Илбирс» улуттук киносыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Кинематографияны өнүктүрүү фонду билдирди.

Маалыматка ылайык, «Качкын» (Кыргызфильм, Creative Center & CTR, Сүйүм Сулайманова) «Мыкты тасма» деп табылды.

Тасма ошондой эле «Эң мыкты сценарий», «Мыкты монтаж», «Мыкты композитор», «Мыкты оператордук иш» номинацияларында да жеңүүчү болгон.

Кыргыз киносуна кошкон салымы үчүн режиссёр, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ракыя Шершеновага атайын сыйлык ыйгарылды.

Эң мыкты режиссёр: Руслан Акун «Бейиш энелердин таман астында» тасмасы үчүн.

Эң мыкты актриса: Анаркүл Назаркулова «Бейиш энелердин таман астында» тасмасында эненин ролун аткарганы үчүн.

Эң мыкты актер: Эмил Эсеналиев «Бейиш энелердин таман астындагы» тасмасында уулдун ролун аткарганы үчүн.

Борбордук Азиядагы эң мыкты тасма: «Күзгү жел», режиссёр Адил Мерекенов, Казакстан.

Мыкты кыска метраждуу тасма: «Байланыш» («Байланыш»), режиссёр Жандос Жолдошов.

Эң мыкты даректүү тасма: «Иттер», режиссеру Алиман Токтогулова жана Караш Жанышов.

Мыкты продюсердик дизайн: Элчибек Шаменов, «Аяш-4», «Бейиш энелердин таманынын астында».

Көрүүчүлөрдүн сыйлыгы: «Бейиш энелердин таманынын астында».

Эске салсак, Улуттук «АК Илбирс» киносыйлыгы — Кыргызстанда кино өнөрүн колдоо, чыгармачылык жетишкендиктерди таануу жана улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү максатында түзүлгөн профессионалдык сыйлык болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356880/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Кинопремия «Ак илбирс». Лучшим фильмом признана картина «Качкын»
Чүй облусунда ак илбирс үйдүн короосуна кирип келди
В Бишкеке пройдет вручение кинопремии «Ак Илбирс»
«Ак-Суу» коругунда ак илбирс, тоо теке, аркарлар сүрөт капканга тартылып калган
Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү
Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Күчтүн жана эркиндиктин символу: Төө-Ашууда ак илбирс жаркырап турат
Мөңгүдөгү издер. Бишкекте ак илбирс тууралуу мультфильм алгачкы жолу көрсөтүлдү
Ак илбирсти сактайбыз-2025: Бишкекте кайрымдуулук марафонунда жолдор жабылат
Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символу катары таанылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
30-декабрга карата аба ырайы 30-декабрга карата аба ырайы
1-январь, бейшемби
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Тигүүчүлөр жана зергерлер үчүн салык жеңилдеди. Президент мыйзамга кол койду
09:05
2026-жылдын алгачкы күндөрү Бишкекте аба ырайы кандай болот?
08:36
Бүгүн Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат
08:29
«Ак илбирс-2025» киносыйлыгы. «Качкын» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды
31-декабрь, шаршемби
13:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылды кантип тосуу керек?
12:15
Ашуулардагы абал: Каттам бар, чектөө жок
12:05
Бишкек ЖЭБ күчөтүлгөн иштөө режимине өттү