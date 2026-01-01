«Ак илбирс-2025» киносыйлыгы. «Качкын» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды

Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында «Ак Илбирс» улуттук киносыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Кинематографияны өнүктүрүү фонду билдирди.
Маалыматка ылайык, «Качкын» (Кыргызфильм, Creative Center & CTR, Сүйүм Сулайманова) «Мыкты тасма» деп табылды.
Тасма ошондой эле «Эң мыкты сценарий», «Мыкты монтаж», «Мыкты композитор», «Мыкты оператордук иш» номинацияларында да жеңүүчү болгон.
Кыргыз киносуна кошкон салымы үчүн режиссёр, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ракыя Шершеновага атайын сыйлык ыйгарылды.
Эң мыкты режиссёр: Руслан Акун «Бейиш энелердин таман астында» тасмасы үчүн.
Эң мыкты актриса: Анаркүл Назаркулова «Бейиш энелердин таман астында» тасмасында эненин ролун аткарганы үчүн.
Эң мыкты актер: Эмил Эсеналиев «Бейиш энелердин таман астындагы» тасмасында уулдун ролун аткарганы үчүн.
Борбордук Азиядагы эң мыкты тасма: «Күзгү жел», режиссёр Адил Мерекенов, Казакстан.
Мыкты кыска метраждуу тасма: «Байланыш» («Байланыш»), режиссёр Жандос Жолдошов.
Эң мыкты даректүү тасма: «Иттер», режиссеру Алиман Токтогулова жана Караш Жанышов.
Мыкты продюсердик дизайн: Элчибек Шаменов, «Аяш-4», «Бейиш энелердин таманынын астында».
Көрүүчүлөрдүн сыйлыгы: «Бейиш энелердин таманынын астында».
Эске салсак, Улуттук «АК Илбирс» киносыйлыгы — Кыргызстанда кино өнөрүн колдоо, чыгармачылык жетишкендиктерди таануу жана улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү максатында түзүлгөн профессионалдык сыйлык болуп саналат.