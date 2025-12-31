18:06
Общество

ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны

В 2025 году дети в зонах конфликтов, включая Демократическую Республику Конго, Газу, Гаити, Мьянму, Нигерию, Сомали, Судан и Украину, стали жертвами ужасающих нарушений, задокументированных Организацией Объединенных Наций.

При этом 2024-й уже признавали самым тяжелым за почти 30 лет существования мандата ООН по детям и вооруженным конфликтам — зафиксировано наибольшее количество серьезных нарушений прав детей.

«Мы не можем позволить, чтобы эти чудовищные цифры стали новой нормой», — подчеркнула в предновогоднем послании специальный представитель ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер.

Она призвала действовать решительно, чтобы улучшить положение детей в кризисных зонах в 2026 году.

Защита детей в условиях конфликта — это не просто моральный или политический выбор, а требование международного права. Нарушения прав детей могут квалифицироваться как военные преступления.

Ванесса Фрейзер

Спецпредставитель ООН призвала государства сохранять и укреплять финансирование программ по защите детей, поскольку мониторинг, отчетность, реагирование и обеспечение правосудия напрямую зависят от этой поддержки. Она подчеркнула важность инвестиций в миростроительство, предотвращение конфликтов и долгосрочное восстановление.

Ванесса Фрейзер обратилась с призывом ко всем сторонам конфликтов соблюдать нормы международного гуманитарного права, прекратить нарушения и привлекать виновных к ответственности. По ее словам, обещания, данные детям в Конвенции о правах ребенка и Факультативном протоколе об участии детей в вооруженных конфликтах, должны выполняться, включая право каждого ребенка на жизнь, развитие и быть услышанным — право на детство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356756/
просмотров: 207
