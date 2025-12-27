17:48
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

По поручению Камчыбека Ташиева прошла встреча с сыном убитой в Бишкеке женщины

По поручению председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в штаб-квартире прошла встреча с Бекжаном Урустемовым — сыном убитой в Бишкеке Жибек. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, по итогам встречи принято решение об оказании содействия детям Жибек Урустемовой по всем имеющимся трудностям, в том числе по вопросам обеспечения жильем, погашения ипотечного кредита по месту проживания членов семьи, трудоустройства старшего сына, обеспечения оплаты обучения всех троих детей погибшей.

«Вопрос находится на особом контроле у главы ГКНБ», — говорится в сообщении.

По словам Камчыбека Ташиева, у погибшей был охранный ордер, но милиционеры не приняли никаких мер.

«Трагедия произошла из-за халатности правоохранителей, службы безопасности и прокуратуры. Поэтому мы будем тщательно расследовать это преступление и обязательно рассмотрим ответственность милиционеров», — сказал он.

Председатель спецслужб предупредил, что если подобные факты повторятся в каком-либо районе, селе, городе, руководство органов местного самоуправления, милиционеров, сотрудников ГКНБ и прокуратуры привлекут к ответственности.

Напомним, Бекжан опубликовал в соцсетях пост, где просил президента и главу ГКНБ помочь ему закрыть долг по ипотеке.

23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356365/
просмотров: 1204
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР выделил роль Камчыбека Ташиева в решении пограничных вопросов
Камчыбек Ташиев: Из-за борьбы с коррупцией я лишился 70 процентов друзей и родни
Камчыбек Ташиев: До конца 2026 года хотим свести коррупцию в КР до минимума
За пять лет борьбы с коррупцией государству возвращены 300 миллиардов сомов
Глава ГКНБ направит комиссию в Тонский район для расследования жалоб жителей
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Камчыбек Ташиев рассказал о приватизированных объектах, возвращенных государству
Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал директоров глава ГКНБ
Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В комплексе «Ата-Бейит» почтили память героев: 3 года со дня трагедии на границе
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
17:43
Военному госпиталю Минобороны передали 41 аптечку от Красного Полумесяца Военному госпиталю Минобороны передали 41 аптечку от Кр...
17:19
В Японии снегопад и гололед спровоцировали столкновение 57 автомобилей
17:00
Изменен порядок разрешительных документов в сфере строительства и ЖКХ
16:40
В России впервые «человеком года» стал «никто». На втором месте — Владимир Путин
16:22
Сотрудник Елисейского дворца крал столовый фарфор и продавал в интернете