По поручению Камчыбека Ташиева прошла встреча с сыном убитой в Бишкеке женщины

По поручению председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в штаб-квартире прошла встреча с Бекжаном Урустемовым — сыном убитой в Бишкеке Жибек. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, по итогам встречи принято решение об оказании содействия детям Жибек Урустемовой по всем имеющимся трудностям, в том числе по вопросам обеспечения жильем, погашения ипотечного кредита по месту проживания членов семьи, трудоустройства старшего сына, обеспечения оплаты обучения всех троих детей погибшей.

«Вопрос находится на особом контроле у главы ГКНБ», — говорится в сообщении.

По словам Камчыбека Ташиева, у погибшей был охранный ордер, но милиционеры не приняли никаких мер.

«Трагедия произошла из-за халатности правоохранителей, службы безопасности и прокуратуры. Поэтому мы будем тщательно расследовать это преступление и обязательно рассмотрим ответственность милиционеров», — сказал он.

Председатель спецслужб предупредил, что если подобные факты повторятся в каком-либо районе, селе, городе, руководство органов местного самоуправления, милиционеров, сотрудников ГКНБ и прокуратуры привлекут к ответственности.

Напомним, Бекжан опубликовал в соцсетях пост, где просил президента и главу ГКНБ помочь ему закрыть долг по ипотеке.

23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.