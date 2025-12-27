12:07
Общество

Азербайджанский фильм будет показан на престижном международном кинофестивале

Фильмы кыргызстанских режиссеров включены в программу 24-го международного фестиваля, открывшегося в Дакке (Бангладеш), который пройдет 10-18 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В азиатский конкурс включены работы «От» Радика Эшимова и «Курак» Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева.

В секцию женщин-кинематографистов попала лента «Седьмой месяц» Айзады Бекбалаевой.

Международный фестиваль в Дакке — крупнейший в Бангладеш. В 2025 году проходит под лозунгом «Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество». Он проводится ежегодно с 1992-го и привлекает кинолюбителей со всего мира. Включает в себя показы фильмов разных жанров и направлений, а также мастер-классы и дискуссии с участием известных режиссеров и актеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356319/
просмотров: 157
