12:00
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет

С 2020 года бюджет МЧС увеличился более чем в шесть раз, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, за этот период хозяйственные организации ведомства вышли на прибыль в размере 240,8 миллиона сомов. Это при том, что пять лет назад они работали в убыток на сумму 3,9 миллиона.

МЧС также получило 652 единицы автотранспортной и специализированной техники общей стоимостью почти 7 миллиардов сомов, из них 102 — в 2025-м.

Впервые за последние три десятилетия приобретено три вертолета, напомнили в министерстве. Авиаслужба выполнила более 730 вылетов и провела 15 спасательных операций, в ходе которых спасли девять человек. Выполняется модернизация вертолетов, построены новые ангары, идет реконструкция аэродрома села Байтик.

Личный состав полностью обеспечен форменным обмундированием и необходимым снаряжением, а также сформированы стратегические резервы для реагирования на природные и техногенные угрозы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355322/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин
МЧС: За пять лет ущерб от пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов
Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке
В Бишкеке на рынке «Азиз» произошел пожар
В селе Александровка Чуйской области ночью произошел крупный пожар на рынке
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
20 декабря, суббота
12:00
Взломанный разум, мафия и ведьмы: главные новинки сериалов следующей недели Взломанный разум, мафия и ведьмы: главные новинки сериа...
11:58
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном
11:42
В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет
11:27
В США опубликовали тысячи страниц и фото дела Эпштейна: много известных персон
11:23
Глава кабинета министров Кыргызстана поздравил сотрудников ГКНБ с праздником