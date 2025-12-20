В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет

С 2020 года бюджет МЧС увеличился более чем в шесть раз, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, за этот период хозяйственные организации ведомства вышли на прибыль в размере 240,8 миллиона сомов. Это при том, что пять лет назад они работали в убыток на сумму 3,9 миллиона.

МЧС также получило 652 единицы автотранспортной и специализированной техники общей стоимостью почти 7 миллиардов сомов, из них 102 — в 2025-м.

Впервые за последние три десятилетия приобретено три вертолета, напомнили в министерстве. Авиаслужба выполнила более 730 вылетов и провела 15 спасательных операций, в ходе которых спасли девять человек. Выполняется модернизация вертолетов, построены новые ангары, идет реконструкция аэродрома села Байтик.

Личный состав полностью обеспечен форменным обмундированием и необходимым снаряжением, а также сформированы стратегические резервы для реагирования на природные и техногенные угрозы.