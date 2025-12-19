В России за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI планируют взимать плату

Обязательную регистрацию телефонов в базе уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая появится в России в 2026 году, придется оплачивать. Об этом сообщает «Коммерсант».

Для устройств, завезенных в страну по серой схеме, ценник будет выше — в зависимости от стоимости смартфона. Для официально ввезенных гаджетов сумма будет фиксированная.

«Порядок регистрации устройств в базе, «включая вопросы платности» и ее размеры, будет указан в постановлении правительства», — отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Требование может вступить в силу уже в 2027-м, а с 2028 года планируется, что на сети будут работать только зарегистрированные телефоны. Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, а вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не указан в договоре, будет нельзя. База позволит точечно отслеживать оборудование, что снизит масштабы блокировок мобильного интернета из-за угрозы беспилотников.