Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников

Депутат Дастан Бекешев вновь предложил вместо ранее уполномоченной компании обязать Министерство цифровизации заниматься регистрацией мобильных телефонов и других устройств с функцией передачи данных.

Он сообщил, что в других странах регистрацией устройств занимается государство и ему не понятно, почему в Кыргызстане эта делает частная компания, да еще и зарубежная.

«В Кыргызстане нет даже офиса этой компании. Я хотел провести с ними онлайн-встречу, но они отказались от нее. За полгода работы они должны 21 миллион сомов налога на прибыль, но они не дают информацию, сколько устройств прошли регистрацию. В Минцифры тоже нам не смогли дать эти данные», — сказал депутат.

Кроме предложения отказаться от услуг частной компании и передать эти обязанности Министерству цифровизации, депутат предложил сделать регистрацию устройств бесплатной.

Глава ведомства Азамат Жамангулов ответил, что технически Минцифры готово заниматься регистрацией устройств, но не бесплатно.

Напомним, в Кыргызстане ввели обязательную регистрацию телефонов 25 июня 2024 года. Основная цель такой меры — снизить ввоз поддельных и небезопасных мобильных устройств. Регистрацией гаджетов занимается компания «Инмобайлс».

Ранее, в декабре прошлого года, Дастан Бекешев уже предлагал отказаться от услуг частной компании, занимающейся регистрацией мобильных телефонов, и сделать так, чтобы это делала государственная компания.