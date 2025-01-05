В Турции с 1 января подорожала регистрация IMEI для иностранных смартфонов

С 1 января 2025 года в Турции вступили в силу изменения, увеличившие пошлину за регистрацию IMEI для мобильных устройств, привезенных из-за границы.

Как сообщают турецкие СМИ, теперь плата за регистрацию составляет 45 тысяч 953 турецких лиры (примерно $1 тысяча 520). Это на 45 процентов больше по сравнению с 2024 годом, когда размер пошлины составлял 31 тысячу 692 лиры ($1 тысячу 50). В 2023 году эта сумма была равна 20 тысячам лир ($665).

Для регистрации смартфона необходимо оплатить пошлину через налоговые органы или банки. При оплате следует указать идентификационный номер (T.C. Kimlik Numarası) и IMEI устройства. После этого регистрация осуществляется через государственный портал e-Devlet.

Смартфоны, приобретенные за пределами Турции, можно использовать без регистрации только в течение 120 дней. По истечении этого срока, если устройство не зарегистрировать, оно будет заблокировано для использования в турецких мобильных сетях.