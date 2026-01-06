Биометрия и лимит на 10 номеров: в Казахстане изменили правила покупки SIM-карт

В Казахстане вступили в силу новые правила оформления мобильных номеров. Теперь покупка SIM-карты стала возможна только после прохождения обязательной биометрической идентификации личности, сообщило агентство Tengrinews.kz.

По его данным, Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта внедрило данную меру для борьбы с мобильным мошенничеством и ликвидации рынка незаконной продажи номеров через посредников.

Требование действует и для обычных граждан, и для сотрудников организаций, использующих служебную связь.

Для частных лиц установили лимит: на одного человека разрешили регистрировать до 10 номеров. Если пользователю требуется большее количество SIM-карт, он обязан предоставить обоснование и указать конкретные устройства, в которых они задействованы.

По мнению ведомства, такие ограничения минимизируют риски массовой регистрации номеров для создания мошеннических схем и обеспечивают персональную ответственность абонента за использование услуг связи.