18:48
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Общество

Сегодня зажгут главную елку страны: порядок обеспечат тысяча милиционеров

Сегодня на центральной площади Ала-Тоо зажгут главную новогоднюю елку страны. Общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятия обеспечат свыше 1 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

Отмечается, что сотрудники ГУВД, районных управлений внутренних дел, Полка патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.

В милиции отметили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.

ГУВД Бишкека обращается к гражданам с просьбой соблюдать общественный порядок, правила дорожного движения, внимательно относиться к личным вещам, а также проявлять особую осторожность в отношении детей и не оставлять их без присмотра в местах массового скопления людей.

В случае чрезвычайных ситуаций или противоправных действий граждан просят незамедлительно сообщать по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354671/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проверили школы из-за сообщений о «минировании» — ложная тревога
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
Где красивее елка — в Бишкеке или Оше? Итоги голосования
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
В Бишкеке эвакуировали две школы из-за сообщения о бомбе
Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря
В Оше установили новогоднюю елку. Пока ее украшают, дорогу перед мэрией закроют
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
В Бишкеке иностранец порвал 50 сомов на камеру. Его выдворяют из страны
Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
15 декабря, понедельник
18:46
В городе Ош официально открыли обновленный центральный стадион В городе Ош официально открыли обновленный центральный...
18:20
Бишкекский драмтеатр приглашает малышей на спектакль «Доктор Айболит»
18:03
Камчыбек Ташиев впервые собрал генералов силовых структур в штаб-квартире ГКНБ
17:29
В Кыргызстане утвердили порядок онлайн-перерегистрации автомобилей
17:20
Сегодня зажгут главную елку страны: порядок обеспечат тысяча милиционеров