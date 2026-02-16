Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие

В Бишкеке проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бандит», направленное на противодействие организованной преступности и розыск скрывающихся от правосудия лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, с 13 по 25 февраля на территории республики задействованы оперативные и следственные подразделения милиции. Основная цель — выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, задержание лиц, уклоняющихся от суда и следствия, а также обнаружение и изъятие незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков.

В рамках первых двух дней операции в территориальные подразделения доставлено более 30 граждан, проверяемых на причастность к ОПГ. В отношении семи человек применены меры административного воздействия. Пятеро по решению суда водворены в спецприемник СОБ ГУВД Бишкека.

Кроме того, в ходе рейдов изъяты пневматическое оружие и его муляжи.

В милиции подчеркивают, что мероприятия носят комплексный характер и направлены на стабилизацию криминогенной обстановки в столице и обеспечение общественной безопасности.

Столичное ГУВД призывает горожан соблюдать требования законодательства и незамедлительно сообщать о фактах противоправной деятельности.