В Бишкеке задержан «закладчик»: изъято 40 свертков психотропов

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в распространении психотропных веществ методом «закладок». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Инцидент произошел 2 февраля. В службу 102 обратились жители одной из новостроек, обнаружив подозрительный предмет вдоль ограждения. На место прибыла следственно-оперативная группа Ленинского РУВД. В ходе осмотра правоохранители нашли сверток, обмотанный изолентой. Заявитель сообщил, что момент оставления предмета зафиксирован им на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконные изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 22-летний гражданин А.Б. При проверке его мобильного телефона в Telegram обнаружена переписка с пользователем по имени Азамат, где указаны точки «закладок» и сведения о количестве расфасованного вещества. Сам задержанный признался, что около месяца занимался распространением психотропных веществ.

На основании его показаний милиция изъяла из разных тайников более 40 свертков. Экспертиза ГУВД установила, что изъятое — психотропное соединение общим весом около 120 граммов.

Подозреваемый помещен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.