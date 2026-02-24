12:28
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке задержан «закладчик»: изъято 40 свертков психотропов

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в распространении психотропных веществ методом «закладок». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Инцидент произошел 2 февраля. В службу 102 обратились жители одной из новостроек, обнаружив подозрительный предмет вдоль ограждения. На место прибыла следственно-оперативная группа Ленинского РУВД. В ходе осмотра правоохранители нашли сверток, обмотанный изолентой. Заявитель сообщил, что момент оставления предмета зафиксирован им на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконные изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 22-летний гражданин А.Б. При проверке его мобильного телефона в Telegram обнаружена переписка с пользователем по имени Азамат, где указаны точки «закладок» и сведения о количестве расфасованного вещества. Сам задержанный признался, что около месяца занимался распространением психотропных веществ.

На основании его показаний милиция изъяла из разных тайников более 40 свертков. Экспертиза ГУВД установила, что изъятое — психотропное соединение общим весом около 120 граммов.

Подозреваемый помещен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363304/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Операция «Бандит» в Бишкеке: десятки человек задержаны, изъято оружие
В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей
Заставлял изменить показания, размахивая «оружием»: задержан житель Бишкека
Аферист под маской ГКНБ обманом забрал $17 тысяч
В Бишкеке задержали группу карманников: изъято более 20 украденных телефонов
В центре Бишкека мужчина справил нужду на площади Ала-Тоо: начата проверка
В Бишкеке разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
Трагедия в Большом Чуйском канале: подтверждена гибель трех мужчин
В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
12:21
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу «Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на про...
12:19
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
12:16
Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения
12:13
В Кыргызстан прибыл международный тревел-блогер Коннор Кампергини
12:11
В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного