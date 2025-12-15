Для применения межгосударственных стандартов в СНГ создадут правовую основу

Согласованно проводить работу в области стандартизации, метрологии и сертификации будут в странах СНГ. Решение принято на заседании межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в Москве, прошедшем в гибридном формате.

Рассмотрено около 30 актуальных вопросов в сфере, а также оценки соответствия, аккредитации для повышения качества продукции, обеспечения безбарьерной торговли и укрепления экономических и кооперационных связей.

Принято предложение России, касающееся изменений в действующее соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. Оно подготовлено для создания правовой основы применения межгосударственных стандартов (ГОСТ) третьими странами.

Утверждена программа межгосударственной стандартизации на 2026-2027 годы. По итогам заседания принято около 290 новых ГОСТов.

В исполком СНГ для дальнейшего рассмотрения также будет направлен проект соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия.

Очередное заседание пройдет в Кыргызстане в июле 2026 года.