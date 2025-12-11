В ходе голосования 469 филологов из 23 организаций по всей России выбирали слово года из шорт-листа, в который вошли 12 вариантов. Об этом пишет Meduza.

Слово «зумер» набрало 42 процента голосов. В группу лидеров также вошли слова «выгорание» (38 процентов), «ред-флаг» (37 процентов) и «промпт» (36 процентов).

«Зумер» — это интернациональное слово. Показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех, ведь зумеры родились в 2000-х, это те самые «новые взрослые», которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее», — пояснил руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

В 2024-м словом года, по версии «Грамоты.ру», становился «вайб», в 2023-м — «нейросеть».