Общество

В Национальный исторический музей передан уникальный балбал

Национальный исторический музей пополнился редким балбалом, найденным в Чуйской долине. Археолог, доктор исторических наук Кубат Табалдыев официально передал музею этот древний каменный идол, который в течение многих лет хранился в частном доме. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, во время встречи директора музея, профессора Жылдыз Бакашовой с ученым особо подчеркнуты важность защиты балбалов и то, что их количество в Кыргызстане сокращается.

По словам Кубата Табалдыева, этот балбал относится к позднему бронзовому или раннему железному веку и отличается от других экспонатов музея. У него выделяются форма глаз, усов и особенности изготовления, а также прослеживаются позднейшие тюркские элементы.

Жылдыз Бакашова выразила благодарность семье Бектемира Алгожоева, долгое время сохранявшей экспонат, а также ученому, передавшему его музею. Руководство музея отметило, что работа по защите исторического наследия и его популяризации в обществе будет продолжена.
