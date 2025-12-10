В стране «ударили» снегопады: Бишкек засыпало, в Оше дождь, на Иссык-Куле ясно

По данным онлайн-камер, погода в регионах Кыргызстана резко ухудшилась: столицу и север страны накрыл мощный снегопад, в горах видимость почти нулевая, тогда как на Иссык-Куле сравнительно спокойно.

Бишкек

С утра густой снег, площади и дороги полностью покрыты белым слоем. На площади Ала-Тоо низкая видимость, деревья и транспорт укутаны снегом, движение замедлено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото из интернета. Бишкек

Иссык-Куль (Бостери, Балыкчи)

На побережье озера осадков нет. Камеры фиксируют облачную, но более спокойную погоду. Снега на дорогах нет, видимость хорошая. Над озером светлые полосы неба.

Каркыра

В высокогорье зафиксирован один из самых суровых участков погоды: мощный снегопад, ветер и практически нулевая видимость. Знаки вдоль трассы едва просматриваются из-за метели. Погодные условия создают риск для водителей.

Фото из интернета. Каркыра

Нарынская область (Кочкор)

Регион полностью покрыт снегом, но погода сравнительно ясная. Солнце пробивается над горами, видимость хорошая. Снег глубокий, однако метели нет.

Фото из интернета. Кочкор

Ош

Город окутан густым туманом и низкой облачностью. Сулайман-Тоо частично скрыта в тумане. Осадков немного, но влажность высокая, дороги мокрые.

Фото из интернета. Ош

Талас

С самого утра интенсивный снегопад. Городские улицы полностью белые, движение транспорта затруднено. Видимость снижается из-за плотных осадков.

Фото из интернета. Талас

Тюп

Район также погружен в белую пелену. Камеры показывают плотный снегопад и низкую видимость. Регион — один из наиболее заснеженных сегодня.