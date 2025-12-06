В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег

Кыргызгидромет предупредил о резком ухудшении погодных условий по всей территории Кыргызстана 8, 9 и 10 декабря.

По данным ведомства, в эти дни временами ожидается снег, местами осадки интенсивные; налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами ожидается туман.

Скорость западного ветра в отдельных районах составит до 15-20 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль — до 19-24 метров в секунду. На дорогах — снежный накат, гололедица. В горных районах — снежные заносы.

Температура воздуха существенно снизится:

в Чуйской долине ночью до −12... −17 градусов, днем до −4... −9 градусов мороза;

в Таласской долине ночью до −12... −17 градусов, днем до −4... −9 градусов мороза;

в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью до −4... −9 градусов, днем до −4... +1 градусов;

в Иссык-Кульской области ночью до −12... −17 градусов, днем до −5... −10 градусов;

в Нарынской области (в зоне земледелия) ночью до −18... −23 градусов, днем до −6... −11 градусов;

в предгорных районах республики ночью до −14... −19 градусов, днем до −5... −10 градусов;

в горных районах ночью до −17... −22 градусов, днем до −7... −12 градусов;

в Суусамырской долине и в высокогорных районах ночью до −28... −33 градусов, днем до −10... −15 градусов.

Такая неустойчивая погода осложнит работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.