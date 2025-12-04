12:53
Общество

В Бишкеке появятся мусоросортировочные пункты

На заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии один из депутатов поднял вопрос внедрения раздельного сбора мусора.

По его словам, сбор «полезного» мусора (пластик, бумага, стекло) имеет свои плюсы.

Вице-мэр города Рамиз Алиев признал, что из этого можно получать выгоду.

«У нас есть это в планах. До конца года планируем организовать 20 мусоросортировочных пунктов (МСП). Один из них, на Орто-Сайском рынке, уже показывает хорошие результаты. На самом деле есть вопрос, готово ли наше общество к сортировке. Ранее мы попросили мусор выносить после 18.00, это облегчило бы работу «Тазалыку», ведь в ночное время без пробок на дорогах увеличивается количество рейсов мусоровозов. Но эту идею в народе не поддержали. Поэтому мы говорим о создании МСП. По столице нужно минимум 100 таких пунктов. Народ будет выносить мусор так же в пакетах, а сотрудники «Тазалыка» сами будут сортировать и отправлять готовую продукцию на полигон», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что новый мусоросжигательный завод в Бишкеке уже работает.

«В январе запустят еще один завод, оборудование поставят из Минска (Беларусь). На предприятии планируется изготавливать из пластика трубы, люки и арычные лотки. Тогда, конечно, нужно будет сортировать мусор», — отметил он.
