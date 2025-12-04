Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену

За 10 месяцев 2025 года по нарушению прав женщин и детей в институт омбудсмена поступило 129 заявлений.

По данным правозащитников, в том числе по вопросам насилия в семье зарегистрировано 24 заявления, по алиментным обязательствам — 46, по правам детей — 31. Остальные касались других вопросов — мониторинг судебных процессов, трудовые права, жалобы на органы здравоохранения и учреждения образования, определение в кризисный центр, предоставление психолога.

Женщины, пострадавшие от насилия в семье, чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:

судебно-медицинская экспертиза фиксирует лишь легкий вред здоровью, хотя женщины считают, что они пострадали сильнее;

дела прекращают на досудебной стадии;

встречаются случаи необоснованного изменения квалификации;

агрессоры нарушают условия охранных ордеров;

следственные действия проводят без участия адвоката;

пострадавших неоднократно вызывают на допросы;

женщины остаются в одном доме с агрессором, что приводит к повторному насилию;

неинформированность жертв насилия о Стамбульском протоколе, который должен применяться для фиксации случаев насилия и заполняться органами здравоохранения.

Отмечается, что институт акыйкатчи оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим от насилия, обеспечивая защиту их прав и интересов. Работа строится по принципу индивидуального ведения каждого факта и включает:

сбор информации, анализ ситуации, мониторинг исполнения мер защиты;

разъяснение пострадавшим их прав и доступных механизмов помощи;

при установлении фактов бездействия, затягивания процессов или иных нарушений со стороны правоохранительных органов институт инициирует прокурорский надзор, добивается принятия мер реагирования.

Кроме того, сотрудники предоставляют юридические консультации, направляют в кризисные центры, медицинские учреждения, службы социальной защиты, оказывают помощь в предоставлении психологов, обеспечивая пострадавшим комплексную поддержку, проводят мониторинг судебных процессов и так далее.