Общество

Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену

За 10 месяцев 2025 года по нарушению прав женщин и детей в институт омбудсмена поступило 129 заявлений.

По данным правозащитников, в том числе по вопросам насилия в семье зарегистрировано 24 заявления, по алиментным обязательствам — 46, по правам детей — 31. Остальные касались других вопросов — мониторинг судебных процессов, трудовые права, жалобы на органы здравоохранения и учреждения образования, определение в кризисный центр, предоставление психолога.

Женщины, пострадавшие от насилия в семье, чаще всего сталкиваются со следующими проблемами:

  • судебно-медицинская экспертиза фиксирует лишь легкий вред здоровью, хотя женщины считают, что они пострадали сильнее;
  • дела прекращают на досудебной стадии;
  • встречаются случаи необоснованного изменения квалификации;
  • агрессоры нарушают условия охранных ордеров;
  • следственные действия проводят без участия адвоката;
  • пострадавших неоднократно вызывают на допросы;
  • женщины остаются в одном доме с агрессором, что приводит к повторному насилию;
  • неинформированность жертв насилия о Стамбульском протоколе, который должен применяться для фиксации случаев насилия и заполняться органами здравоохранения.

Отмечается, что институт акыйкатчи оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим от насилия, обеспечивая защиту их прав и интересов. Работа строится по принципу индивидуального ведения каждого факта и включает:

  • сбор информации, анализ ситуации, мониторинг исполнения мер защиты;
  • разъяснение пострадавшим их прав и доступных механизмов помощи;
  • при установлении фактов бездействия, затягивания процессов или иных нарушений со стороны правоохранительных органов институт инициирует прокурорский надзор, добивается принятия мер реагирования.

Кроме того, сотрудники предоставляют юридические консультации, направляют в кризисные центры, медицинские учреждения, службы социальной защиты, оказывают помощь в предоставлении психологов, обеспечивая пострадавшим комплексную поддержку, проводят мониторинг судебных процессов и так далее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353380/
просмотров: 93
