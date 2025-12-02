23:13
Общество

По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогульской райбольнице строят новый корпус

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства дополнительного корпуса районной больницы в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стройка началась в октябре текущего года по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«На сегодняшний день полностью завершены земляные работы и начат следующий этап строительства. Согласно проекту, дополнительный корпус рассчитан на 100 коек и будет состоять из трех этажей, включая цокольный уровень. После ввода корпуса в эксплуатацию для жителей района значительно улучшится качество медицинского обслуживания, увеличится количество мест для пациентов, а также будут созданы более комфортные условия пребывания», — говорится в сообщении.
