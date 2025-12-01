В Бишкеке состоится юбилейный концерт композитора Муратбека Бегалиева

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева 6 декабря в 14.00 состоится юбилейный авторский концерт композитора, народного артиста КР, лауреата Государственной премии КР имени Токтогула, профессора, академика Муратбека Бегалиева, посвященный его 70-летию. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части КНАТОиБ Елена Мягкова в соцсетях.

В программе из лучших и популярных произведений Муратбека Бегалиева примут участие ведущие солисты кыргызской оперы, Государственный академический симфонический оркестр имени А.Джумахматова, симфонический оркестр Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, Президентский камерный оркестр «Манас», сводный хор Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова и Государственного музыкального училища имени М.Куренкеева. За дирижерским пультом – народный артист КР Рахатбек Осмоналиев и Медет Осмонов.

Муратбек Бегалиев – композитор, педагог, общественный и государственный деятель, основатель Кыргызской национальной консерватории.

Муратбек Бегалиев — признанный лидер современной композиторской школы Кыргызстана. Его творчество отличается содержательной глубиной и оригинальностью связей национального фольклора с современной стилистикой. М. Бегалиев – автор музыки к 30 фильмам и 20 спектаклям. то

С сентября 2024 года назначен на должность генерального директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.