Выборы парламента. На 16.00 за рубежом проголосовали 14 тысяч 281 гражданин КР

По состоянию на 16.00 по бишкекскому времени за рубежом в голосовании приняли участие 14 тысяч 281 граждан Кыргызской Республики.

Фото МИД КР. Выборы

В настоящее время за пределами страны продолжается голосование на 89 избирательных участках, открытых в различных государствах, включая Россию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Великобританию, Венгрию, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Италию, Бельгию, Швейцарию, Францию и другие страны.

Завершено голосование на избирательных участках, расположенных в городах Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск Российской Федерации.