Завершила работу первая избирательная точка голосования за рубежом

В 14.00 по Бишкекскому времени завершилось голосование на избирательном участке в городе Петропавловск-Камчатский, где количество избирателей составило 182 человека.

В настоящее время за пределами Кыргызской Республики продолжается голосование на 92 избирательных участках в разных странах мира, включая Россию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Великобританию, Венгрию, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Италию, Бельгию, Швейцарию, Францию и другие государства.

Фото МИД КР. Выборы

На данный момент в голосовании уже приняли участие 8 тысяч 592 гражданина Кыргызской Республики.