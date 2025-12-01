В части Бишкека 2 декабря отключат холодную воду

2 декабря прекратят подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Район отключения ограничен улицами:

Куйручук, Молдокулова, Ахунбаева;

Репина, Алыбаева, Термечикова, Льва Толстого.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.