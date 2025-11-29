21:27
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. В Бишкек прибыла делегация ТюркПА

Фото ЦИК

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров сегодня встретился с делегацией Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА).

По данным ведомства, он рассказал делегации, что подготовительный процесс к выборам проходит в открытом и прозрачном формате.

«Тынчтык Шайназаров напомнил, что если раньше в Турции действовали два участка, то сейчас их количество увеличено до восьми, а в Казахстане открыто семь. Он особо выделил символичность открытия избирательного участка в Доме дружбы Атырау (РК)», — говорится в сообщении.

Члены делегации ТюркПА проявили интерес к новым избирательным технологиям. Председатель Центризбиркома КР продемонстрировал гостям новое оборудование.
