В Бишкеке сотрудник УПСМ перевел бабушку и покорил соцсети

В сети набирает популярность трогательное видео, на котором в Бишкеке сотрудник УПСМ помогает пожилой женщине перейти дорогу. Кадры прислал один из подписчиков, и ролик сразу вызвал бурную реакцию среди кыргызстанцев.

Пользователи соцсетей активно благодарят инспектора и делятся похожими историями, отмечая, что милиционеры нередко оказывают помощь в самых разных ситуациях — просто это не всегда попадает в объективы камер.

«Очень много хороших отзывов присылают. Где-то милиционер помог, где-то подсказал. Это радует. Постепенно меняется отношение к нашей милиции. У нас много честных и порядочных сотрудников», — написал автор, опубликовавший видео.

Кыргызстанцы в комментариях поддержали эту оценку, подчеркнув, что подобные примеры формируют доверие к правоохранителям.
