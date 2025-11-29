10:26
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 29 ноября в Бишкеке было в 1952 году

Самым холодным 29 ноября в Бишкеке было в 1952 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −28,8 градуса.

Самым теплым — в 2023-м, когда температура составила +24 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет 4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 29 ноября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а ночью температура опустится до −1.
