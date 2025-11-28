Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты

Театры

29-30 ноября. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.





29 ноября. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

30 ноября. Балет «Лебединое озеро»

История о любви принца и заколдованной девушки-лебедя — символ чистоты, идеала и трагической недостижимости. На пути к счастью герои проходят через испытания, воплощающие выбор, честь и преданность. С участием звезд России Полины Сугидзаки Марчелло Пелиццони.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки, ярмарки

29-30 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 ноября — 6 декабря. Выставка «Мы не мухи — мы люди!»

В экспозиции около 20 постеров проекта A0 of Freedom, созданных участниками из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Великобритании. Каждый постер — это личный опыт, память, язык, история и честный разговор с миром.

КЦ Dari, 13.00-21.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

29 ноября. Концерт «Мир турецких сериалов»

Симфонический оркестр BN Team собрали главные саундтреки из турецких сериалов: «Великолепный век», «Кара севда», «Королек — птичка певчая», «Запах клубники», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Ветреный», «Приговор», «Зимородок», «Запретная любовь», «Основание Осман», «1000 и 1 ночь», «Keralik ask» и других.

Кыргызский академический драматический театр Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

29 ноября. Концерт Jah Khalib

Вечер с Jah Khalib — это не просто концерт, а погружение в фирменный микс хип-хопа, поп-рэпа и глубоких мелодий, где мягкий свет, сочный бас и строки, которые зал поет хором, создают ощущение настоящей магии. В программе давно полюбившиеся треки «Лейла», «Медина», «Если че, я Баха», а также свежие композиции.

Bishkek Arena, 20.00.

29 ноября. Киноклуб

Покажут фильмы «Atlantics» и «Наследники».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 13.00, 16.00.

30 ноября. Фестиваль гик-культуры BANZAI / BishCon

Фестиваль для любителей гик-культуры (аниме, комиксы, игры, мультики). В программе косплей-шоу, конкурсы, концерт и многое другое.

Ресторан «Ала-Тоо», 12.00-19.00.

29-30 ноября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

29 декабря. Республиканский конкурс «Бийчи жылдыздар»

Конкурс, который объединяет самые разные направления танца — от классики и современного танца до народных, этнических, шоу-направлений, street dance и восточных стилей.

НЦДЮ «Сейтек».

30 ноября. Литературно-музыкальная программа «Вечер злых рассказов»

Антон Казаковцев и Максим Гребенщиков прочитают для вас восемь коротких рассказов, представителей так называемой маргинальной литературы, таких как Чарльз Буковски, Владимир Сорокин, Уильям Берроуз, Юрий Мамлеев и не только. Между рассказами Тимур Сарбасов исполнит песни.

Кафе «Винтаж» (улица Исанова), 18.00.

30 ноября. Концерт FREEMAN 996

FREEMAN 996 — один из ярких представителей новой волны кыргызского хип-хопа, артист, который сочетает мелодичный рэп, качающие биты и живые выступления с высокой отработкой сцены. Его треки звучат на кыргызском и русском языках, а в текстах — личные истории, уличная поэтика и атмосферные рефрены.

Bishkek Arena, 18.00.

Лекции, мастер-классы

29 ноября. Мастер-класс

Участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 12.00.

29 ноября. Мастер-класс по пошиву и вышивке

Откройте секреты создания кисета, пояса и ремня и развивайте свое мастерство в творческой атмосфере с профессиональным наставником. Мастер-класс проведет дизайнер и мастерица Турар Турганалы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

29 ноября. Лекция по истории мирового искусства

В этот день мы отправимся в увлекательное путешествие в мир искусства Древней Греции и Древнего Рима. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

30 ноября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

29-30 ноября. Спектакли «Маленький принц» и «Каардуу чал»

«Маленький принц» — спектакль о любви, ответственности, преданности, бескорыстии — очень серьезных и глубоких вещах. Герои открывают нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

23 ноября. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.