На выборах в ЖК будут работать более 70 международных наблюдателей от МПА СНГ

ЦИК Кыргызстана аккредитовала более 70 наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба секретариата Совета МПА СНГ.

По ее данным, это сенаторы и депутаты парламентов стран Содружества, должностные лица Межпарламентской Ассамблеи СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

«30 ноября группа будет вести мониторинг на избирательных участках как в самой республике, так и за ее пределами. Отслеживание голосования пройдет на зарубежных участках в Баку, Минске, Астане, Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Ашхабаде, Сеуле, Дубае, Лондоне и Париже», — говорится в сообщении.