Жители приграничных сел Лейлека начали переезжать в новые дома

Жители приграничных сел Лейлекского района Баткенской области начинают переезд в новые населенные пункты, построенные государством. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента в регионе.
Жители села Максат Кулундинского айыл аймака переселяются в 16 новых домов, возведенных в этом же селе. Жители села Саада переезжают в 60 домов в селе Раззаков.
В переселении задействованы сотрудники и техника территориального управления МЧС. В новые микрорайоны размещаются жители улиц Нурматова и Жаныбаева, села Саада и села Максат.
Как отметили в полпредстве, переселение связано с итогами делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. В рамках достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и Таджикистаном предусмотрен обмен отдельными населенными пунктами.
Для переселяемых граждан государство построило:
- 181 дом в новом селе Жаны-Достук Баткенского района;
- 60 домов в селе Раззаков Лейлекского района;
- 16 домов в селе Максат.
Переезд продолжается.