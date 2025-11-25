Жители приграничных сел Лейлека начали переезжать в новые дома

Жители приграничных сел Лейлекского района Баткенской области начинают переезд в новые населенные пункты, построенные государством. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента в регионе.

Жители села Максат Кулундинского айыл аймака переселяются в 16 новых домов, возведенных в этом же селе. Жители села Саада переезжают в 60 домов в селе Раззаков.

В переселении задействованы сотрудники и техника территориального управления МЧС. В новые микрорайоны размещаются жители улиц Нурматова и Жаныбаева, села Саада и села Максат.

Как отметили в полпредстве, переселение связано с итогами делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. В рамках достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и Таджикистаном предусмотрен обмен отдельными населенными пунктами.

Для переселяемых граждан государство построило:

181 дом в новом селе Жаны-Достук Баткенского района;

60 домов в селе Раззаков Лейлекского района;

16 домов в селе Максат.

Переезд продолжается.