14:45
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

Школы России будут сообщать в МВД о зачислении детей-мигрантов

С января 2026 года школы будут отправлять информацию о поступивших и не поступивших детях-мигрантах напрямую в полицию. В работе участвуют сразу три профильных ведомства — Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

Минпросвещения займется сбором данных, а Минцифры — технической стороной вопроса, чтобы правоохранители получали всю информацию в электронном виде.

Читайте по теме
В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы

Предполагается, что такой мониторинг поможет отслеживать тех детей-мигрантов, которые не устроены в школы. С ними будут работать индивидуально.

Напомним, ранее подобные меры были в формате рекомендации. По итогам последней вступительной кампании только 19 процентов приезжих детей смогли поступить в учебные заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352167/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии
В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы
В Бишкеке начинают готовить новогодние подарки для детей
Детей не будут судить за мелкие проступки: в Кыргызстане вводят новую систему
Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством
Рэкет и буллинг — часто проявляемые формы насилия в школах Кыргызстана
Гайд для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ
В Кыргызстане наблюдается рост числа детей с диабетом
Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
14:44
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзо...
14:35
Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год
14:23
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
14:22
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации
14:17
Отбор на Кубок Азии по футболу U-17. Сборная Кыргызстана уступила Пакистану