Школы России будут сообщать в МВД о зачислении детей-мигрантов

С января 2026 года школы будут отправлять информацию о поступивших и не поступивших детях-мигрантах напрямую в полицию. В работе участвуют сразу три профильных ведомства — Министерство просвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

Минпросвещения займется сбором данных, а Минцифры — технической стороной вопроса, чтобы правоохранители получали всю информацию в электронном виде.

Читайте по теме В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы

Предполагается, что такой мониторинг поможет отслеживать тех детей-мигрантов, которые не устроены в школы. С ними будут работать индивидуально.

Напомним, ранее подобные меры были в формате рекомендации. По итогам последней вступительной кампании только 19 процентов приезжих детей смогли поступить в учебные заведения.