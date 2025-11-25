Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию

Индийским ретейлерам грозят большие штрафы за продажу техники Apple в Россию. Если устройство будет активировано иностранной SIM-картой в течение 90 дней с момента покупки, то магазину «прилетит» санкция, причем размер суммы не указывается. Об этом сообщает «РБК».

Примечательно, что техногигант обычно напрямую не предупреждал продавцов о подобном, но в этот раз компания заняла «более агрессивную позицию», отмечает индийское издание MoneyControl. Если магазин поймают на таких схемах, то его лишат официальной лицензии на продажу техники калифорнийской фирмы.

В Индии около 40 процентов экспорта от всей электроники приходится именно на технику Apple, а доля «серого» экспорта составляет до 5 процентов, половина от этого количества приходится на РФ, подчеркивает издание. В основном ограничения коснутся последней модели iPhone 17, таким образом компания стремится ограничить попадание своей продукции в государства, где Apple официально не ведет свою деятельность. Прямых блокировок техники Apple ранее не предпринимала, а способы оплаты в App Store через российских операторов исправно работают.