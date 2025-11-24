Министерство транспорта и коммуникаций сообщило о рекордных темпах дорожного строительства. По состоянию на 20 ноября 2025 года в стране заасфальтировано 1 тысяча 430 километров дорог. План, установленный на текущий год, перевыполнен. Работы на объектах продолжаются с учетом погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе отмечают, что при поддержке руководства страны особое внимание уделяется ремонту стратегически важных трасс, государственных и местных дорог, а также международных транспортных коридоров. Почти 80 процентов всех мероприятий финансируются за счет республиканского бюджета.

Для сравнения: в 2021 году отремонтировано 175 километров дорог, в 2022-м — 488 километров, в 2023-м — 673 километра. В прошлом году показатель вырос до 802 километра. В 2025 году объем выполненных работ стал самым высоким за последние годы, и, как ожидается, к концу года эта цифра еще увеличится.