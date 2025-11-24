20:07
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»

Кыргызский фильм «Сон разума» стал обладателем награды за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Молодой киновек». Об этом сообщил режиссер картины Талгар Замир-Сеит.

На XXI Международном кинофестивале любительских и профессиональных фильмов в Краснодаре  представили десятки картин — от документальных фильмов до авторских драм и экспериментального кино. 

По словам режиссера, благодаря тонкой пластике изображения, необычным ракурсам и поэтичной работе со светом члены жюри отметили «Сон разума» как один из самых выразительных фильмов фестиваля.

Картина исследует границу между реальностью и внутренним миром человека. Через метафоры, визуальные образы и тщательно выстроенный кадр фильм раскрывает тему человеческих страхов, поиска свободы и пробуждения разума. Кинолента выделяется атмосферностью, глубоким визуальным стилем и вниманием к деталям — именно операторская работа стала главным инструментом раскрытия замысла. 
