В одном из районов Бишкека отключат воду: ремонт на трубопроводе

Мэрия Бишкека проинформировала о временном отключении воды на одном из участков.

25 ноября 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в районе, ограниченном БЧК и улицами Баялинова, Логвиненко, переулком Донским и улицей Орозбекова до проспекта Жибек Жолу.

Отключение связано с аварийно-ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Логвиненко.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.