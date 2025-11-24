09:05
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

В одном из районов Бишкека отключат воду: ремонт на трубопроводе

Мэрия Бишкека проинформировала о временном отключении воды на одном из участков.

25 ноября 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в районе, ограниченном БЧК и улицами Баялинова, Логвиненко, переулком Донским и улицей Орозбекова до проспекта Жибек Жолу.

Отключение связано с аварийно-ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Логвиненко.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351967/
просмотров: 694
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Серьезную аварию на водоводе в пятом микрорайоне Бишкека устранили
В жилмассиве «Ай-Кол» Бишкека на шесть часов отключат воду
Без питьевой воды останется часть Бишкека
В городе Ош на сутки отключат питьевую воду на правом берегу Ак-Бууры
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
В трех жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
В одном из районов Бишкека 4 ноября временно отключат воду
В части Бишкека 29 октября не будет питьевой воды
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
09:05
Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивай...
08:47
На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение
08:46
Казахстан и Узбекистан зимой будут поставлять электроэнергию в Кыргызстан
08:28
Медикам Кыргызстана повысят зарплату на 50 процентов с апреля 2026 года
08:02
Дело о беспорядках. Под арест отправлены сын бывшего президента и экс-депутаты
23 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 ноября: днем еще тепло
20:29
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Туркменистана