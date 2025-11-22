18:03
Общество

В Бишкеке в Парке Победы высадили более 60 деревьев

В Парке Победы имени Дайыра Асанова состоялась массовая посадка деревьев при участии мэра Айбека Джунушалиева. Мероприятие проведено в рамках экологической инициативы компании SPARK, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На территории парка высажено более 60 лип, кленов и других деревьев.

«Глава города поручил МП «Бишкекзеленстрой» взять на контроль качество саженцев, которые высаживаются на территории столицы, и добавил, что в 2026 году планируется посадка более 50 тысяч саженцев. В 2025 году муниципалитетом высажено свыше 15 тысяч деревьев. Каждый район имеет свой цвет ленты на саженцах», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351906/
просмотров: 246
