Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал бурное обсуждение в соцсетях о том, что проспект Чуй после реконструкции стал уже. Накануне пользователи разместили фото участка от улицы Абдрахманова до улицы Шопокова — многим показалось, что дорога «съехала» и потеряла ширину.

Однако по словам градоначальника, никаких изменений нет. Об этом мэр заявил накануне в ходе пресс-конференции.

Фото из социальных сетей. Вам показалось? Мэр уверяет, что проспект Чуй не сузили — но вопросы остались

«Дорога не сузилась. Она в тех же границах, что и до начала работ. Если у кого-то есть сомнения — я сам поеду, сделаем замеры и всем покажем. Наоборот, визуально будет казаться, что она стала шире. Ширина проспекта Чуй не меняется на всем протяжении реконструкции. Если бы она сузилась, люди бы это увидели и после открытия, но этого нет», — заявил он.

При этом мэр не уточнил, зачем на участке появились многочисленные изгибы, которые уже заметили автомобилисты. В соцсетях водители пишут, что траектория движения теперь «ломаная» и машинам придется перестраиваться чаще, чем раньше.