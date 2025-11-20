14:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Вам показалось. Мэр уверяет, что проспект Чуй не сузили, но вопросы остались

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал бурное обсуждение в соцсетях о том, что проспект Чуй после реконструкции стал уже. Накануне пользователи разместили фото участка от улицы Абдрахманова до улицы Шопокова — многим показалось, что дорога «съехала» и потеряла ширину.

Однако по словам градоначальника, никаких изменений нет. Об этом мэр заявил накануне в ходе пресс-конференции.  

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Вам показалось? Мэр уверяет, что проспект Чуй не сузили — но вопросы остались

«Дорога не сузилась. Она в тех же границах, что и до начала работ. Если у кого-то есть сомнения — я сам поеду, сделаем замеры и всем покажем. Наоборот, визуально будет казаться, что она стала шире. Ширина проспекта Чуй не меняется на всем протяжении реконструкции. Если бы она сузилась, люди бы это увидели и после открытия, но этого нет», — заявил он.

При этом мэр не уточнил, зачем на участке появились многочисленные изгибы, которые уже заметили автомобилисты. В соцсетях водители пишут, что траектория движения теперь «ломаная» и машинам придется перестраиваться чаще, чем раньше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351646/
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека: Один вид транспорта никогда не решит проблему заторов города
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
Мэр Бишкека: Заведения вдали от жилых домов могут работать и после 10 вечера
В Бишкеке расширили и заасфальтировали улицу 9 Января
Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября
В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
Популярные новости
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
20 ноября, четверг
14:45
Кыргызстан — альтернативный мост между Западным Китаем и ЕАЭС, считает эксперт Кыргызстан — альтернативный мост между Западным Китаем...
14:44
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
14:30
Задержан подозреваемый в мошенничестве. Завладел авто стоимостью $13,5 тысячи
14:23
Строительство нового перинатального центра началось в городе Ош
14:20
О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах