Ученые предполагают, что поцелуй «уста в уста» возник более 21 миллиона лет назад, пишет ВВС News.

Вероятно, так целовались общие предки человека и человекообразных обезьян, а также неандертальцы — так что гомо сапиенс и неандертальцы тоже могли целоваться друг с другом.

Интерес к этой теме у исследователей возник потому, что поцелуи представляют собой своеобразную эволюционную загадку: они не дают никаких преимуществ для выживания или размножения, и тем не менее это явление встречается не только во многих человеческих обществах, но и по всему животному миру.