Общество

Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВД Кыргызстана

Фото пресс-службы МВД. Меры безопасности на перевалах усилило ведомство

Службу охраны МВД Кыргызстана перевели на усиленный режим. Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, а также на предотвращение правонарушений, связанных с транспортировкой грузов, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, одним из ключевых направлений работы остается обеспечение сохранности грузов. На трассе Ош — Иркештам ведется постоянный контроль, направленный на предотвращение краж, порчи имущества и иных противоправных действий.

Комплекс мер, применяемых подразделениями, позволяет минимизировать риски, отметили в МВД.

Сотрудники Службы охраны оказывают помощь водителям легкового и большегрузного транспорта, особенно на участках дорог с повышенной опасностью, из-за сложной погоды и особенностей горного рельефа. Патрулирование круглосуточное, что позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, оказывать техническую поддержку и регулировать движение при необходимости.
