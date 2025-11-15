14:17
Общество

В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ

В Минске 14 ноября состоялось первое заседание Детского совета при Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств СНГ с участием детей.

По данным пресс-службы кабмина КР, решение о создании Детского совета приняли летом 2025 года в Бишкеке на пятом заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка.

В состав совета вошли дети, по два представителя от каждого государства Содружества.

От Кыргызской Республики в нем Адеми Саипова, ученица 10 класса школы-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева, и Нурэл Орунтаев, ученик 10 класса школы-гимназии № 33 имени Кемеля Токаева.

Повестка дня первого заседания включала выступления детей на тему «О реализации права ребенка на активное участие в жизни общества. Опыт государств СНГ».

В рамках заседания утвержден план работы Детского совета на 2025–2027 годы и принято решение о проведении второго заседания совета осенью 2025 года в Казахстане.

После завершения официальной части мероприятия детям организовали концерт в Национальном центре художественного творчества и молодежи Минска. Участники посетили музей Великой Отечественной войны в Минске.
