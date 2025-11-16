Неделя-24. В Кыргызстане отключили майнинг-фермы и ограничили школы по свету

В Кыргызстане вводят жесткий режим энергосбережения. В частности, это касается всех школ, а также различных ведомств, которые после рабочего дня должны полностью обесточивать здания. Ограничения не распространяются на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность зданий. Власти также рекомендовали прекращать работу всем кафе и ночным клубам после 22.00. Правда, здесь не совсем понятно, почему эту меру связали с законом о тишине, который вообще не предполагает закрытие увеселительных заведений.

Кроме того, по утверждению министра энергетики Таалайбека Ибраева, в Кыргызстане отключили все майнинг-фермы. «В нынешних условиях дефицита электроэнергии приняли решение о полном отключении всех майнинг-ферм по стране. Этот вопрос у меня на особом контроле», — заявил он в интервью 24.kg. Глава Минэнерго также подробно рассказал, кто, где и на каких условиях занимался майнингом в Кыргызстане, и какие меры предпринимают для экономии электроэнергии.

Временное государственное регулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года. По официальным данным, это сделали для недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на рынке мяса (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) и обеспечения ценовой доступности данного социально значимого продукта для населения. Напомним, госрегулирование ввели 11 августа на 90 дней.

Под государственное регулирование подпадают: говядина — максимум 680 сомов;

баранина — максимум 690 сомов. Важно: регулирование не распространяется на бескостное мясо, такое как вырезка.

На этой же неделе глава ГКНБ Камчыбек Ташиев раскритиковал рост цен на мясо и мясную продукцию, заявив, что постановление кабмина о контроле цен фактически не исполняется. По его словам, на отдельных рынках стоимость мяса достигает 800–900 сомов за килограмм, хотя есть и продавцы, реализующие продукцию по 700–750 сомов. При этом постановлением кабмина установлено: цена не должна превышать 680–700 сомов.

«Слушаю народ, сам хожу на рынки. Поставщики сдают мясо по 450–500 сомов за килограмм, а продавцы увеличивают цену почти вдвое. Да, можно добавить 50–100 сомов и продавать по 600 сомов. Но 800–900 — это спекуляция», — заявил он. Камчыбек Ташиев подчеркнул: контролировать цены должны были Антимонопольная служба и местные органы власти. Глава ГКНБ отметил, что отныне невыполнение требований кабмина по ценам будет считаться прямой ответственностью глав регионов и городов.

Фото из интернета. Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Бишкеке. На саммите планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности

Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7 Фото 24.kg. Министр энергетики Таалайбек Ибраев Таалайбек Ибраев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg, что уровень воды в Токтогульском водохранилище критически низкий — почти на 2 миллиарда кубов меньше, чем год назад. Он призвал граждан экономить электроэнергию и пообещал «пройти зиму без блэкаута», если народ услышит призыв. На критику Атамбаева министр ответил резко: «Хватит говорить — пора работать». ПОДРОБНЕЕ

Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией? Швейная отрасль Кыргызстана переживает очередной кризис. На этот раз он связан не с отсутствием заказов или нехваткой рабочей силы, а с ужесточением контроля со стороны России на границе с Казахстаном. Как рассказал 24.kg член правления ассоциации «Легпром» Зарлык Иманкулов, сложная ситуация с сентября: грузы задерживаются на границе Казахстана и России, заказчики в России не могут получить товар, а предприятия в Кыргызстане — деньги за отправленные вещи. ПОДРОБНЕЕ

Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном Фото 24.kg. Село Жаны Достук В Кыргызстане менее чем за год на участке Чет-Булак Суубашинского айыльного аймака Баткенского района появилось село Жаны Достук (Новая дружба). Здесь в без малого двухстах домах начинают новую жизнь семьи, вынужденные переехать в результате исторического компромисса после завершения делимитации кыргызско-таджикской границы. ПОДРОБНЕЕ

Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане Недавно в Кыргызстане ввели в обращение новые общегражданские паспорта образца 2025 года. Кроме того, государственное учреждение «Кызмат» (ранее — «Инфоком») обновило тарифы на изготовление ID-карт, паспортов и других документов. Редакция 24.kg собрала актуальные данные о стоимости оформления основных документов и актов гражданского состояния. ПОДРОБНЕЕ

Парламентские выборы в Кыргызстане: короткая кампания и скромные ожидания Фото 24.kg. Анализ данных ЦИК показывает, что почти каждый пятый кандидат (около 20 процентов) — предприниматель или руководитель частной компании В Кыргызстане 10 ноября официально стартовала предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября 2025 года. Впереди у кандидатов всего двадцать дней на то, чтобы убедить избирателя — именно они достойны представлять народ в высшем законодательном органе страны. Накал политической борьбы обещает быть высоким. В бюллетенях появятся имена 467 кандидатов, среди которых как опытные парламентарии, так и новые лица. ПОДРОБНЕЕ

Религия, ОПГ, судимость. Почему ЦИК отказала некоторым кандидатам в регистрации Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша 467 человек, из них 276 — мужчины, 191 — женщины. Подавали заявление о намерении участвовать в выборах 589 граждан, некоторым в регистрации отказали, часть граждан сами решили не участвовать в гонке. Десятки кандидатов не допущены к гонке по разным причинам. В общей сложности на этом этапе из предвыборной гонки выбыло более 100 претендентов. ПОДРОБНЕЕ

Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США Фото героя публикации. Жоомарт Жолдошев Международный юрист и арбитр Жоомарт Жолдошев, получивший образование в Кыргызстане, Великобритании и США, руководит консалтингово-правовой компанией в Нью-Йорке. Эксперт специализируется на международном бизнесе и помогает соотечественникам в вопросах иммиграции. В интервью 24.kg юрист рассказал о ключевых изменениях в американской миграционной политике и поделился подробной инструкцией, как избежать типичных ошибок при подаче документов на рабочие визы и грин-карты. ПОДРОБНЕЕ

Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии Юбилейный саммит «С5+1» в Вашингтоне — пустая формальность или Дональд Трамп действительно заинтересован в регионе? Готовы ли США, говоря протокольным языком, расширять и углублять сотрудничество, потеснив традиционных союзников Россию и Китай? Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными. Что происходило в Овальном кабинете 6 ноября — дежурный ужин или реальная демонстрация серьезных намерений администрации Белого дома по отношению к региону? Разбираемся вместе с аналитиками. ПОДРОБНЕЕ

В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях Фото героини материала. Айжан Аскарбекова Айжан Аскарбекова, студентка второго курса столичного вуза, несколько месяцев назад уехала учиться в Осаку на семестр по обмену. Неспешный ритм жизни, частые дожди и чистота во всем теперь стали неотъемлемой частью будней Айжан. В интервью 24.kg девушка поделилась своим опытом адаптации, открытия новых привычек и маленьких радостей, которые делают жизнь в Японии особенной. ПОДРОБНЕЕ

«Шайтан приказал», или Дело Айзирек Топчубаевой, которое «умерло» в милиции Расследование загадочной гибели 23-летней Айзирек Топчубаевой в Ошской области зашло в тупик. Об этом заявляют ее родственники, обратившиеся в редакцию 24.kg. Семья бьет тревогу: результаты судебно-медицинской экспертизы, которые, по их словам, опровергают версию самоубийства, следователь игнорирует. ПОДРОБНЕЕ

Нестерпимая боль пульсирующего характера. Невролог о причинах мигрени Фото из интернета. Приступ мигрени продолжается в среднем семь-восемь часов Более миллиарда человек в мире, или каждый седьмой житель планеты, страдает мигренью. Заболевание влияет не только на физическое и психическое состояние людей, но и на их работу, семью, социальную жизнь. О симптомах, причинах и методах профилактики мигрени 24.kg рассказала доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии Эльмира Мамытова. ПОДРОБНЕЕ

Архитектура с душой: Амир Идиатулин о том, как города становятся живыми Амир Идиатулин с отличием окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по направлению архитектура. В 26 лет, в 2008 году, создал бюро IND (Россия, Москва). Сегодня в нем работают более 300 профессионалов. Филиалы компании действуют в Санкт-Петербурге, Ташкенте и Дубае. Амир Идиатулин рассказал 24.kg о пути от первых проектов в Бишкеке до международных наград, о том, как архитектура помогает формировать города будущего и почему он мечтает реализовать проект в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

Перевал Талдык и река ТуюкФото и видео читателей 24.kg Фото Евгения Липкина. Иссык-Ата, река Туюк 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по осеннему Бишкеку, заберемся в долину реки Туюк, заглянем на Иссык-Куль, а потом побываем на озере Сары-Камыш и остановимся на перевале Талдык. ПОДРОБНЕЕ