Неделя-24. В Кыргызстане отключили майнинг-фермы и ограничили школы по свету

В Кыргызстане вводят жесткий режим энергосбережения. В частности, это касается всех школ, а также различных ведомств, которые после рабочего дня должны полностью обесточивать здания. Ограничения не распространяются на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность зданий. Власти также рекомендовали прекращать работу всем кафе и ночным клубам после 22.00. Правда, здесь не совсем понятно, почему эту меру связали с законом о тишине, который вообще не предполагает закрытие увеселительных заведений.
Кроме того, по утверждению министра энергетики Таалайбека Ибраева, в Кыргызстане отключили все майнинг-фермы. «В нынешних условиях дефицита электроэнергии приняли решение о полном отключении всех майнинг-ферм по стране. Этот вопрос у меня на особом контроле», — заявил он в интервью 24.kg. Глава Минэнерго также подробно рассказал, кто, где и на каких условиях занимался майнингом в Кыргызстане, и какие меры предпринимают для экономии электроэнергии.
Временное государственное регулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года. По официальным данным, это сделали для недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на рынке мяса (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) и обеспечения ценовой доступности данного социально значимого продукта для населения. Напомним, госрегулирование ввели 11 августа на 90 дней.
Под государственное регулирование подпадают:
- говядина — максимум 680 сомов;
- баранина — максимум 690 сомов.
Важно: регулирование не распространяется на бескостное мясо, такое как вырезка.
На этой же неделе глава ГКНБ Камчыбек Ташиев раскритиковал рост цен на мясо и мясную продукцию, заявив, что постановление кабмина о контроле цен фактически не исполняется. По его словам, на отдельных рынках стоимость мяса достигает 800–900 сомов за килограмм, хотя есть и продавцы, реализующие продукцию по 700–750 сомов. При этом постановлением кабмина установлено: цена не должна превышать 680–700 сомов.
«Слушаю народ, сам хожу на рынки. Поставщики сдают мясо по 450–500 сомов за килограмм, а продавцы увеличивают цену почти вдвое. Да, можно добавить 50–100 сомов и продавать по 600 сомов. Но 800–900 — это спекуляция», — заявил он. Камчыбек Ташиев подчеркнул: контролировать цены должны были Антимонопольная служба и местные органы власти. Глава ГКНБ отметил, что отныне невыполнение требований кабмина по ценам будет считаться прямой ответственностью глав регионов и городов.
Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Бишкеке. На саммите планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7
Таалайбек Ибраев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg, что уровень воды в Токтогульском водохранилище критически низкий — почти на 2 миллиарда кубов меньше, чем год назад. Он призвал граждан экономить электроэнергию и пообещал «пройти зиму без блэкаута», если народ услышит призыв. На критику Атамбаева министр ответил резко: «Хватит говорить — пора работать».
Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
Швейная отрасль Кыргызстана переживает очередной кризис. На этот раз он связан не с отсутствием заказов или нехваткой рабочей силы, а с ужесточением контроля со стороны России на границе с Казахстаном. Как рассказал 24.kg член правления ассоциации «Легпром» Зарлык Иманкулов, сложная ситуация с сентября: грузы задерживаются на границе Казахстана и России, заказчики в России не могут получить товар, а предприятия в Кыргызстане — деньги за отправленные вещи.
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
В Кыргызстане менее чем за год на участке Чет-Булак Суубашинского айыльного аймака Баткенского района появилось село Жаны Достук (Новая дружба). Здесь в без малого двухстах домах начинают новую жизнь семьи, вынужденные переехать в результате исторического компромисса после завершения делимитации кыргызско-таджикской границы.
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Недавно в Кыргызстане ввели в обращение новые общегражданские паспорта образца 2025 года. Кроме того, государственное учреждение «Кызмат» (ранее — «Инфоком») обновило тарифы на изготовление ID-карт, паспортов и других документов. Редакция 24.kg собрала актуальные данные о стоимости оформления основных документов и актов гражданского состояния.
Парламентские выборы в Кыргызстане: короткая кампания и скромные ожидания
В Кыргызстане 10 ноября официально стартовала предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября 2025 года. Впереди у кандидатов всего двадцать дней на то, чтобы убедить избирателя — именно они достойны представлять народ в высшем законодательном органе страны. Накал политической борьбы обещает быть высоким. В бюллетенях появятся имена 467 кандидатов, среди которых как опытные парламентарии, так и новые лица.
Религия, ОПГ, судимость. Почему ЦИК отказала некоторым кандидатам в регистрации
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша 467 человек, из них 276 — мужчины, 191 — женщины. Подавали заявление о намерении участвовать в выборах 589 граждан, некоторым в регистрации отказали, часть граждан сами решили не участвовать в гонке. Десятки кандидатов не допущены к гонке по разным причинам. В общей сложности на этом этапе из предвыборной гонки выбыло более 100 претендентов.
Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США
Международный юрист и арбитр Жоомарт Жолдошев, получивший образование в Кыргызстане, Великобритании и США, руководит консалтингово-правовой компанией в Нью-Йорке. Эксперт специализируется на международном бизнесе и помогает соотечественникам в вопросах иммиграции. В интервью 24.kg юрист рассказал о ключевых изменениях в американской миграционной политике и поделился подробной инструкцией, как избежать типичных ошибок при подаче документов на рабочие визы и грин-карты.
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
Юбилейный саммит «С5+1» в Вашингтоне — пустая формальность или Дональд Трамп действительно заинтересован в регионе? Готовы ли США, говоря протокольным языком, расширять и углублять сотрудничество, потеснив традиционных союзников Россию и Китай? Ответы на эти вопросы не могут быть однозначными. Что происходило в Овальном кабинете 6 ноября — дежурный ужин или реальная демонстрация серьезных намерений администрации Белого дома по отношению к региону? Разбираемся вместе с аналитиками.
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях
Айжан Аскарбекова, студентка второго курса столичного вуза, несколько месяцев назад уехала учиться в Осаку на семестр по обмену. Неспешный ритм жизни, частые дожди и чистота во всем теперь стали неотъемлемой частью будней Айжан. В интервью 24.kg девушка поделилась своим опытом адаптации, открытия новых привычек и маленьких радостей, которые делают жизнь в Японии особенной.
«Шайтан приказал», или Дело Айзирек Топчубаевой, которое «умерло» в милиции
Расследование загадочной гибели 23-летней Айзирек Топчубаевой в Ошской области зашло в тупик. Об этом заявляют ее родственники, обратившиеся в редакцию 24.kg. Семья бьет тревогу: результаты судебно-медицинской экспертизы, которые, по их словам, опровергают версию самоубийства, следователь игнорирует.
Нестерпимая боль пульсирующего характера. Невролог о причинах мигрени
Более миллиарда человек в мире, или каждый седьмой житель планеты, страдает мигренью. Заболевание влияет не только на физическое и психическое состояние людей, но и на их работу, семью, социальную жизнь. О симптомах, причинах и методах профилактики мигрени 24.kg рассказала доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии Эльмира Мамытова.
Архитектура с душой: Амир Идиатулин о том, как города становятся живыми
Амир Идиатулин с отличием окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по направлению архитектура. В 26 лет, в 2008 году, создал бюро IND (Россия, Москва). Сегодня в нем работают более 300 профессионалов. Филиалы компании действуют в Санкт-Петербурге, Ташкенте и Дубае. Амир Идиатулин рассказал 24.kg о пути от первых проектов в Бишкеке до международных наград, о том, как архитектура помогает формировать города будущего и почему он мечтает реализовать проект в Кыргызстане.
Перевал Талдык и река ТуюкФото и видео читателей 24.kg
Сериалы о мести, родительстве и маньяках. Что смотреть на следующей неделе
На следующей неделе (17 — 23 ноября) выходят продолжения культовых сериалов: стартует третий, самый личный, сезон детективного триллера «Метод» с Константином Хабенским и второй сезон медицинской драмы «Акушер». Среди других громких возвращений — третий сезон дорамы «Таксист» о вендетте, а также новые сезоны комедий «Папа в отлете» и «Свой человек внутри». Также на неделе выходит драматическая премьера «Смерть бабника» о непредсказуемом путешествии отца и сына.