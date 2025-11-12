В капитал «Аэропорты Кыргызстана» передано собственности на 15 миллиардов сомов

По итогам проверки, проведенной Транспортной прокуратурой, установлено неэффективное использование государственного имущества, находящегося в распоряжении ОАО «Аэропорты Кыргызстана». С целью устранения выявленных нарушений и усиления государственного контроля внесен акт прокурорского реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, на основании этого акта кабинет министров и другие уполномоченные госорганы приняли решения о передаче в уставный капитал ОАО «Аэропорты Кыргызстана» земельных участков общей площадью 335,6 гектара в Иссык-Кульской и Баткенской областях, которые ранее использовались с нарушением экономических интересов государства.

Общая стоимость имущества составила 15 миллиардов 225 миллионов 916 тысяч сомов, что позволит значительно увеличить долю государства в капитале компании и обеспечить существенный рост поступлений дивидендов в республиканский бюджет.