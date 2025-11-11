Скоро зима. Бишкекский «Тазалык» физически не успеет охватить все улицы

В работе муниципального предприятия «Тазалык» в приоритете центральные улицы, затем — второстепенные, в последнюю очередь — мелкие. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор МП Жолдош Чуштуков.

По его словам, охватить весь город предприятие физически не успевает.

«Есть техкарты, утвержденные с акимиатами, поэтому мы чистим от снега только те улицы и тротуары, на которые есть согласованные техкарты. С прошлого года мы начали практиковать подсыпку солью территорий возле школ, детсадов и конечных остановок автобусов», — сказал Жолдош Чуштуков.

Он призвал граждан совместно бороться за чистоту и порядок на улицах города.

«Если к этому вопросу не подключится каждый гражданин, каждый хозсубъект, то никогда не будет чистоты и порядка. Можно хотя бы лестничные площадки и тротуары поблизости почистить — нам легче будет. Я бы всех призвал не только летом участвовать в таких работах, но и в осенне-зимний период. Это наш общий город. Да, это наша работа, но мы не всегда успеваем. Если каждый будет понемногу вносить свой вклад, наш город быстро преобразится», — добавил Жолдош Чуштуков.

Ранее сообщалось, что для бесперебойной работы в зимний период задействовано более 1 тысячи сотрудников МП «Тазалык», включая водителей, механизаторов и уборщиков территорий. Все работники обеспечены зимним инвентарем и спецодеждой.