В 2025 году планета Земля продолжает бить температурные рекорды

В 2025-м планета Земля продолжает бить температурные рекорды. Согласно опубликованным данным Всемирной метеорологической организации, этот год, скорее всего, станет вторым или третьим самым теплым за всю историю наблюдений, причем последние 11 лет — с 2015-го по 2025-й — уже признаны самыми жаркими за 176 лет.

Фото ВМО. Площадь арктического льда после зимы этого года достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений

Средняя температура на поверхности Земли с января по август 2025 года была на 1,42 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это немного ниже, чем в 2024-м, когда наблюдалось влияние атмосферного явления Эль-Ниньо, но в целом жара не отступает.

С июня 2023 года по август 2025-го почти каждый месяц ставил температурные рекорды, за исключением февраля этого года. Ученые связывают это не только с природными циклами, но и с увеличением производства аэрозолей и другими антропологическими факторами, усиливающими потепление.

Океаны продолжают накапливать тепло: более 90 процентов лишней энергии, вызванной парниковыми газами, уходит именно туда. Это приводит к разрушению морских экосистем, усилению штормов и ускоренному таянию льдов.

Площадь арктического льда после зимы 2025 года достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений. В Антарктиде ситуация тоже тревожная: в этом году зафиксированы третьи в истории наблюдений показатели убывания льда.

Глобальные ледники теряют массу третий год подряд. По оценкам, в 2023/2024 году они потеряли 450 гигатонн льда, что эквивалентно подъему уровня моря на 1,2 миллиметра.

Концентрации углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере достигли в прошлом году рекордных значений и продолжают расти. Уровень CO₂ вырос на 53 процента по сравнению с доиндустриальной эпохой, а прирост за один год стал самым значительным за всю историю наблюдений.

2025-й принес разрушительные наводнения в Африке и Азии, лесные пожары в Европе и Северной Америке, а также смертельные тропические циклоны. Эти события нанесли удар по экономике, продовольственной безопасности и привели к массовым перемещениям людей.