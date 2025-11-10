21:14
В 2025 году планета Земля продолжает бить температурные рекорды

В 2025-м планета Земля продолжает бить температурные рекорды. Согласно опубликованным данным Всемирной метеорологической организации, этот год, скорее всего, станет вторым или третьим самым теплым за всю историю наблюдений, причем последние 11 лет — с 2015-го по 2025-й — уже признаны самыми жаркими за 176 лет.

ВМО
Фото ВМО. Площадь арктического льда после зимы этого года достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений

Средняя температура на поверхности Земли с января по август 2025 года была на 1,42 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это немного ниже, чем в 2024-м, когда наблюдалось влияние атмосферного явления Эль-Ниньо, но в целом жара не отступает.

С июня 2023 года по август 2025-го почти каждый месяц ставил температурные рекорды, за исключением февраля этого года. Ученые связывают это не только с природными циклами, но и с увеличением производства аэрозолей и другими антропологическими факторами, усиливающими потепление.

Океаны продолжают накапливать тепло: более 90 процентов лишней энергии, вызванной парниковыми газами, уходит именно туда. Это приводит к разрушению морских экосистем, усилению штормов и ускоренному таянию льдов.

Площадь арктического льда после зимы 2025 года достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений. В Антарктиде ситуация тоже тревожная: в этом году зафиксированы третьи в истории наблюдений показатели убывания льда.

Глобальные ледники теряют массу третий год подряд. По оценкам, в 2023/2024 году они потеряли 450 гигатонн льда, что эквивалентно подъему уровня моря на 1,2 миллиметра.

Концентрации углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере достигли в прошлом году рекордных значений и продолжают расти. Уровень CO₂ вырос на 53 процента по сравнению с доиндустриальной эпохой, а прирост за один год стал самым значительным за всю историю наблюдений.

2025-й принес разрушительные наводнения в Африке и Азии, лесные пожары в Европе и Северной Америке, а также смертельные тропические циклоны. Эти события нанесли удар по экономике, продовольственной безопасности и привели к массовым перемещениям людей. 
