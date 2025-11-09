Афиша Бишкека на неделю: кыргызское кино, выставки и этномюзикл

11-14 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-23 ноября. Выставка Дуйшобека Искакова

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. В акварельных и масляных работах художника чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность автора.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-17 ноября. Выставка «Эсимде бар / В моей памяти»

В выставке представлены редкие архивные документы, старинные фотографии и свидетельства, открывающие для широкой публики малоизвестные страницы истории Кыргызстана. Особое место в экспозиции займут произведения современных художников страны. Их работы создают живой диалог между прошлым и настоящим, демонстрируя преемственность корней.

ТЦ «Вефа», 10.00-22.00.

12 ноября. Коцерт Forte Trio

Государственное трио Казахстана приглашает на вечер классической музыки. В программе концерта произведения Людвига ван Бетховена и Эрнеста Шоссона.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

12 ноября. Кинопоказ короткометражек

Покажут короткометражные фильмы Эрнеста Абдыжапарова, Актана Арыма Кубата, Темира Бирназарова и Марата Сарулу. После будет обсуждение работ с авторами.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

12-14 ноября. Этномюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

13 ноября. Концерт «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей в исполнении струнного квартета, пианино, квартета саксофона прозвучат мелодии Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Ханса Циммера, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и других композиторов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00, 20.00.

13 ноября. Спектакль «Опасный холостяк»

Это романтическая комедия о двух немолодых артистах, которые много лет работают вместе. Он музыкант, она певица. Между ними 30 лет совместной работы. Очередная репетиция должна была стать свиданием, но все пошло не по плану. В ролях: звезды проекта «6 кадров», актеры Московского театра комедии Эдуард Радзюкевич и Галина Данилова.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

13 ноября. Кинопремьеры

«Иллюзия обмана 3» (триллер). «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

«Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» (ужасы). Злой дух, который обитает в древнем артефакте, заставляет своих жертв похищать детей. Шериф Миллер после вызова от Майки, испугавшегося маленького мальчика, осматривает дом на Мейпл-стрит и обнаруживает в подвале несколько детских тел, однако среди них нет Майки.

«Яга на нашу голову» (фэнтези). Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро понимает, что она не такая, как все. Она «няня под прикрытием», а на самом деле Яга — легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы.

«Бегущий человек» (фантастика). Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.