Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов

В Балыкчи состоялась церемония передачи новой коммунальной техники для городских служб. Об этом сообщили в мэрии.

Спецтехника приобретена и передана по инициативе председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Машины направлены на баланс муниципальных предприятий. Всего городу передано 36 единиц новой техники, в том числе:

7 самосвалов;

2 манипулятора;

5 поливомоечных машин;

3 дорожные уборочные машины;

13 мусоровозов;

2 электрические подметальные машины;

2 автовышки;

2 ассенизационные машины.

Техника произведена в 2025 году и соответствует современным эксплуатационным требованиям. По данным муниципалитета, на обновление коммунального автопарка направлено 100 миллионов сомов.