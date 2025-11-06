13:16
Общество

Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов

В Балыкчи состоялась церемония передачи новой коммунальной техники для городских служб. Об этом сообщили в мэрии.

Спецтехника приобретена и передана по инициативе председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Машины направлены на баланс муниципальных предприятий. Всего городу передано 36 единиц новой техники, в том числе:

  • 7 самосвалов;
  • 2 манипулятора;
  • 5 поливомоечных машин;
  • 3 дорожные уборочные машины;
  • 13 мусоровозов;
  • 2 электрические подметальные машины;
  • 2 автовышки;
  • 2 ассенизационные машины.

Техника произведена в 2025 году и соответствует современным эксплуатационным требованиям. По данным муниципалитета, на обновление коммунального автопарка направлено 100 миллионов сомов. 
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
